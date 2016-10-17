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Французские власти строят стену против мигрантов

Французские власти строят стену против мигрантов
Euronews информируют о том, что накануне, 16 октября, возле французского города Кале началось строительство высокой бетонной стены, сообщает replyua.net.

Кале является городом, куда чаще всего приезжают мигранты с Ближнего Востока и из африканских государств. По словам властей Франции, новый бетонный забор поможет сдерживать огромный наплыв беженцев. Уже стало известно, что протяженность бетонной стены будет достигать одного километра, высота – четырех метров. Забор станет продолжением проводного забора, который был возведен ранее. Стена будет проходить вдоль дороги, по которой часто добираются мигранты. Кроме того, на другой стороне этой трассы сейчас находится один из самых больших в Европе лагерей мигрантов «Джунгли».

Власти пояснили, что таким способом они хотят защитить дальнобойщиков от нападений со стороны беженцев, а также полностью перекрыть мигрантам все пути в соседнюю Великобританию. На реализацию проекта было выделено 2 миллиона 700 тысяч евро, строительство стены из бетона планируется завершить до конца текущего года. Ранее стало известно, что власти Норвегии распорядились о строительстве стены на границе с Россией.

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