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В Стокгольме подожгли Центр помощи беженцам

В Стокгольме подожгли Центр помощи беженцам
Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, шведские чиновники сообщили об эвакуации около 40 человек из Центра помощи беженцам в южной части Стокгольма после того, как в здании случился пожар.

Курт Янсон, начальник подразделения спасательной службы, проводившего операцию, заявил, что полиция уже занимается расследованием инцидента, поскольку самой вероятной причиной случившегося является поджог. Шведские СМИ сообщают, что попытки поджога совершались и раньше – в стране постоянно растет социальное напряжение из-за наплыва мигрантов. Следует отметить, что все беженцы, находившиеся в здании, имеют законные основания для пребывания в стране, поскольку каждый из них получил вид на жительство.

Шведское общество просто не выдерживает такого наплыва мигрантов – стана оказалась рекордсменом по количеству заявлений о предоставлении статуса беженца. Всего за 2015 год прошения об убежище в Швеции подали 163 000 человек, и в этом году их число продолжает расти. Как известно, по уровню жизни и развития человека, Швеция является одной из самых прогрессивных стран, уступая, разве что Норвегии.

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