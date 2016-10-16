Свыше тысячи нелегалов из Украины задержаны в Чехии

По статистике, большинство украинцев приезжают на заработки в Чехию легально, однако потом нарушают закон и превышают допустимые сроки пребывания в стране, сообщает replyua.net со ссылкой на Rozhlas. Как стало известно, только с начала этого года чешские полицейские задержали больше четырех тысяч нелегалов, и среди них 1155 граждан – это украинцы.
По словам Катержины Рендловой, на территории Чехии находятся нелегально, в основном, только украинские граждане, если смотреть общую статистику, и именно из Украины идет самый большой поток нелегалов. Пресс-секретарь чешской полиции по делам иностранцев также подчеркнула, что в период с января по сентябрь 2016 года на территории Чехии задержали больше тысячи украинских граждан, которые приехали страну легально, но продолжают находиться в Чехии после того, как истекает разрешенный срок пребывания.
«Также среди нелегалов в Чехии очень много российских граждан, после них в процентном соотношении идут выходцы из Вьетнама и Кувейта, но их стало намного меньше по сравнению с прошлым годом. Также уменьшается число нелегалов, прибывших из Ирака, Афганистана и Сирии», подчеркнула пресс-секретарь полиции.
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