Меркель: мы депортируем всех нелегалов

Информационное агентство Reuters сообщает, что Ангела Меркель приняла решение о депортации всех мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Она заявила: «Мы должны консолидироваться и приложить усилия, но все же решить эту проблему».
Как передает replyua.net, в течение прошлого года в Германию прибыли более 900 000 мигрантов. Многие немцы опасаются, что это серьезно повлияет на жизнь и ситуацию в стране. Репутация Меркель серьезно пострадала из-за нескольких терактов, а также роста социальной напряженности, вызванного огромным наплывом мигрантов. Еще одним следствием стал рост популярности крайне-правых партий, в частности, антимигрантской партии «Альтернатива для Германии».
Меркель заявила: «Мы должны предпринять серьезные усилия и депортировать тех, кто находится в нашей стране нелегально. Это решение уже принято и оно не будет отменено. Мы упорно работаем над планом действий, который позволит нам воплотить это решение в реальность». В частности, она планирует увеличить численность персонала служб, занимающихся вопросами миграционной политики на муниципальном уровне. Также она заявила, что проведет в ближайшее время несколько серьезных шагов и депортация нелегальных мигрантов является только одним из них.
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