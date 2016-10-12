Полиция Австрии расследует зверское убийство 71 мигранта

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, представители полиции Австрии и Венгрии заявили сегодня о завершении расследования убийства 71 беженца из стран Азии и Африки, совершенного в августе 2015 года на сербско-венгерской границе.
Представители полиции сообщают, что 71 человек из Сирии, Ирака и Афганистана, в том числе женщины и дети, оказались запертыми в кузове грузовика, который направлялся в сторону Будапешта. Как удалось установить следствию, грузовик, битком набитый людьми, был брошен вблизи границы запертым снаружи. Находившиеся внутри кузова 59 мужчин, 8 женщин и 4 детей, просто задохнулись.
Смерть этих людей шокировала Европу, пытающуюся изо всех сил справиться с самым большим притоком мигрантов со времен Второй мировой войны. Это убийство стало худшим инцидентом, произошедшим на сухопутном «Балканском маршруте», через который сотни тысяч людей из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии пытаются добраться до Австрии и Германии. Сегодня венгерская и австрийская полиция завершили расследования по факту смерти этих лиц и заявили, что готовы передать дело в прокуратуру. Ведомства сообщили, что вина в смерти этих лиц лежит на преступном синдикате, занимающимся контрабандой людей, орудующем на этом маршруте. По их словам, жестокость и жадность этих преступников поражает – на следующий день после этой трагедии, произошедшей в августе прошлого года, полиция нашла еще один такой фургон, в кузове которого также были мигранты. Как и в первом случае, все они были обнаружены мертвыми – в этот раз 67 человек.
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