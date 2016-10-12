валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Полиция Австрии расследует зверское убийство 71 мигранта

Полиция Австрии расследует зверское убийство 71 мигранта
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, представители полиции Австрии и Венгрии заявили сегодня о завершении расследования убийства 71 беженца из стран Азии и Африки, совершенного в августе 2015 года на сербско-венгерской границе.

Представители полиции сообщают, что 71 человек из Сирии, Ирака и Афганистана, в том числе женщины и дети, оказались запертыми в кузове грузовика, который направлялся в сторону Будапешта. Как удалось установить следствию, грузовик, битком набитый людьми, был брошен вблизи границы запертым снаружи. Находившиеся внутри кузова 59 мужчин, 8 женщин и 4 детей, просто задохнулись.

Смерть этих людей шокировала Европу, пытающуюся изо всех сил справиться с самым большим притоком мигрантов со времен Второй мировой войны. Это убийство стало худшим инцидентом, произошедшим на сухопутном «Балканском маршруте», через который сотни тысяч людей из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии пытаются добраться до Австрии и Германии. Сегодня венгерская и австрийская полиция завершили расследования по факту смерти этих лиц и заявили, что готовы передать дело в прокуратуру. Ведомства сообщили, что вина в смерти этих лиц лежит на преступном синдикате, занимающимся контрабандой людей, орудующем на этом маршруте. По их словам, жестокость и жадность этих преступников поражает – на следующий день после этой трагедии, произошедшей в августе прошлого года, полиция нашла еще один такой фургон, в кузове которого также были мигранты. Как и в первом случае, все они были обнаружены мертвыми – в этот раз 67 человек.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
14550

Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков с критикой обрушился на Франсуа Олланда, который выступил в ПАСЕ. По информации replyua.net, министр внутренних дел прокомментировал предложение французского


Свежие новости

Росія знову брязкає зброєю

В Черкасской области прошла «окоммунизация»

Порошенко знову говорив з Байденом

Путин официально признал присутствие российских войск на Донбассе

Психологи розповіли, на якому побаченні між людьми спалахує любов

Синоптики прогнозируют легкий мороз 13 и 14 октября

Бурунди заявила о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда

Климкин объяснил, почему опять откладывается безвиз

Путин рассказал, кто обстрелял гумконвой в Сирии

Оригінальний спосіб уникнути суду і санкцій? Путін попросив Францію «не ображатись»

Після обшуків у Криму затримано 5 осіб

Названо нецензурне слово з інтерв'ю Лаврова CNN

ДСНС попередила про зміни погоди

Впливові групи ПАРЄ дискредитують повернення росіян

Аляске пришлось отказаться от туристов из-за моржей

Жебрівський запросив Олланда поагітувати на Донбасі

Климкин: никаких встреч в "Нормандском формате" не планировалось

Сущенко вже 6 років працює у Франції - посол

Підприємці будуть отримувати повідомлення при рейдерських атаках - Мороз

Эколог: избрание Трампа президентом США приведет к климатической катастрофе

 Новости за день