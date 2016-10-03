В Италию прибыли еще 5650 мигрантов - береговая охрана

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, около 5650 мигрантов были спасены береговой охраной Италии в прошедшее воскресенье в Средиземном море. Беженцы приплыли к берегам итальянской страны на сорока лодках.
Число мигрантов, спасенных в эти выходные, стало рекордным – до этого численность их в одной «партии» не превышала 3500 человек – заявление об этом сегодня сделала береговая охрана Италии. Пресс-секретарь ведомства сообщил, что среди найденных мигрантов погиб только один человек, а одна из женщин оказалась беременной – ее доставили в больницу на сицилийском острове Лампедуза.
Один из кораблей береговой охраны спас около 725 мигрантов, пересекших море в резиновой лодке. Всего служба береговой охраны провела 20 спасательных операций в воскресенье, некоторые из них продолжались и сегодня. К концу сегодняшнего дня ожидается, что общее число доставленных на берег мигрантов составит 6000 человек. В спасательной операции, кроме кораблей береговой охраны, принимали участия суда военно-морского флота, а также миссии гуманитарных организаций. Большинство прибывших являются гражданами Ливии.
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