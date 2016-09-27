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ЕС будет выделять по 30 евро на каждого сирийского мигранта в Турции

ЕС будет выделять по 30 евро на каждого сирийского мигранта в Турции
Евросоюз намерен помочь беженцам из Сирии, которые сейчас находятся на территории Турции. Как передает replyua.net со ссылкой на DW, ежемесячно ЕС будет выделять по тридцать евро на каждого сирийского мигранта. Стало известно, что эти средства Евросоюз не намерен передавать властям Турции, - беженцы будут получать деньги «на руки», точнее, на банковские карты.

Реализацией этого масштабного проекта займется турецкая организация «Красный полумесяц», а также Всемирная продовольственная программа ООН. Уже с 1 октября сирийцы начнут получать выплаты на банковские карты, и ожидается, что на этот проект Евросоюз выделит порядка 350 миллионов евро. По словам Христоса Стилианидиса, еврокомиссара по гуманитарной помощи, такие выплаты помогут сирийским беженцам выжить в тяжелые для них времена и вернуть этим людям «чувство нормальности».

Такая программа – это беспрецедентный шаг, и до этого в мире не было похожих проектов, когда бы беженцам выдавали деньги на руки. Нужно отметить, что на различные пособия могут рассчитывать лишь те мигранты, которые получили статус беженца, поэтому в данном случае проект действительно будет беспрецедентным.

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