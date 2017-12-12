Западным СМИ стало известно о дальнейшей судьбе санкций ЕС против России

В ходе запланированного на ближайший четверг, 14 декабря, ожидается принятие решения о продлении периода действия антироссийских санкций. Как передает replyua.net со ссылкой на «Польское радио», такую информацию распространили журналисты польского агентства PAP со ссылкой на высокопоставленного европейского политика. Он отметил, что непосредственно на саммите глав государств – членов Европейского Союза канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут рекомендовать другим европейским странам поддержать санкции против России.
Следует напомнить, что экономические ограничения в отношении России предусматривают ограничения в доступе к капиталу для российских государственных банков, нефтяных концернов, ограничение продажи новейших технологий в нефтедобывающей сфере и двойного назначения, а также эмбарго на поставки оружия.
В Евросоюзе многократно заявляли, что политика санкций будет пересмотрена после того, как Кремль выполнит Минские соглашения. В свою очередь, США заявили о намерении ввести антироссийские санкции в связи с нарушенным Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).