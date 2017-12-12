Генсек НАТО останется в должности до осени 2020 года

Североатлантическим альянсом в ближайшие три года продолжит руководить Йенс Столтенберг. Как сообщает replyua.net, такое заявление распространили в пресс-службе блока.
«Сегодня союзники договорились продлить мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга на три года, до 30 сентября 2020 года», - говорится в заявлении пресс-службы. Государства НАТО, как отмечается в сообщении, единодушно заявили о том, что Столтенберг отлично выполняет свои обязанности и сможет продолжать работу по адаптации Североатлантического альянса к проблемам безопасности в 21 веке.
Напомним, что должность генсека НАТО Столтенберг занял в октябре 2014 года. Он сменил на посту Андерса Фог Расмуссена, имеющего гражданство Дании. Столтенберг неоднократно заявлял о поддержке Украины Североатлантическим альянсом, а также о защите ее суверенитета и территориальной целостности.