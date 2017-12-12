валюта
СпецтемаТимошенко и компания не захотели, чтобы паи стоили 10 тысяч долларов, поэтому сейчас они их уже скупают по 40 тысяч гривен

От Испании к Франции – Корсика просит самостоятельности у Парижа

От Испании к Франции – Корсика просит самостоятельности у Парижа
Сторонники независимости острова Корсики из партии «Pe a Corsica» («За Корсику») одержали на региональных выборах 10 декабря уверенную победу, получив 56,5% голосов и требуют переговоров с правительством Франции о наделении острова большей автономией. В общем коалиция сторонников корсиканской самостоятельности получила две трети голосов в новом органе территориального управления прекрасного острова. Об этом сообщает replyua.net.

Помнению публициста Виталия Портникова, самостоятельность в корсиканскому случае не означает независимость. Однако оно означает гораздо больше. Победители хотят разговаривать с Парижем, в частности, признание корсиканцев отдельной нацией в составе Франции и признание корсиканского языка вторым государственным. Виталий Портников отмечает, если так произойдет, это будет первым серьезным изменением в ткани французской государственности со времен Великой Французской революции, потому что именно после нее началась насильственная унификация, именно после нее запрещали язык и меняли региональные границы.

«Гильотина – не только о людях, но и о народах Европы. Именно поэтому то, что происходит сегодня – прекрасно, потому что смерть нации и языка – такая же потеря для человечества, как гибель человека. Европа будущего будет континентом равноправных народов, а не государств-конкурентов», – резюмировал публицист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России сегодня экстаз на телевидении, празднуют второй День победы

Срочно: Александр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии
Важное за сутки
11 дек 2017
7873

В России сегодня экстаз на телевидении, празднуют второй День победы

Сегодня российская пропаганда устроила настоящий праздник на телевидении, словно опять кто-то отмечает 9 мая. Все празднуют победу над террористами в Сирии. Еще все рады, что Путин отдал третий

11 дек 2017
6645

Блогер: нравится кому-то или нет, но Порошенко избрали на всеукраинских выборах, а Саакашвили у нас в гостях

Несмотря на все глупости и ошибки украинской власти ставить знак равенства между Верховным главнокомандующим Украины и президентом страны-агрессора как минимум некорректно. Это попытка упросить

11 дек 2017
4901

Дипломат: после сегодняшнего решения суда авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса

После сегодняшнего решения Печерского райсуда Киева авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса. В условиях войны, и вообще когда-либо, это плохой сигнал и внешним

Последние новости

В Российском МИД не верят, что без российских двигателей американцы смогут долететь до луны

Генсек НАТО останется в должности до осени 2020 года

На мировом рынке возрос спрос на органическую продукцию из Украины

Дипломат: «Украина получила от Германии уже 800 миллионов евро помощи»

Песков посмеялся над новым заявлением Саакашвили

Эхо войны: в ООН рассказали о количестве жертв среди мирного населения на Донбассе

Прошло ровно 100 лет, в Украине все повторяется с точность до 1917-го, – историк

От Испании к Франции – Корсика просит самостоятельности у Парижа

Главари «ДНР» и «ЛНР» еще сами не догадываются, что они уже в России

«УЗ» планирует самое масштабное обновление поездов

Рабинович: «Первое место Украины по коррупции – главная заслуга украинских антикоррупционных органов»

Как Добкин: Сеть обсуждает странное поведение Саакашвили в суде

Джемилев рассказал о резком увеличении населения Крыма

Блогер: Тимошенко решила обжечься еще раз после прорыва границы

Саакашвили ничего реформировать не будет, потому что не может стать президентом, он просто прочищает дорогу кому-то, – журналист

В МИД Польши прокомментировали слова своего дипломата об Украине

Стали известны детали переговоров Дуды и Порошенко

Доник: нравится вам митинговать – митингуйте, но не нужно прятаться за спины тех, кто, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну

Журналист: «Россияне радуются, и про первые два раза уже не вспоминают»

Из-за взрыва на крупнейшем хабе в Австрии без газа остались несколько стран

Новости за день