Сторонники независимости острова Корсики из партии «Pe a Corsica» («За Корсику») одержали на региональных выборах 10 декабря уверенную победу, получив 56,5% голосов и требуют переговоров с правительством Франции о наделении острова большей автономией. В общем коалиция сторонников корсиканской самостоятельности получила две трети голосов в новом органе территориального управления прекрасного острова. Об этом сообщает replyua.net.
Помнению публициста Виталия Портникова, самостоятельность в корсиканскому случае не означает независимость. Однако оно означает гораздо больше. Победители хотят разговаривать с Парижем, в частности, признание корсиканцев отдельной нацией в составе Франции и признание корсиканского языка вторым государственным. Виталий Портников отмечает, если так произойдет, это будет первым серьезным изменением в ткани французской государственности со времен Великой Французской революции, потому что именно после нее началась насильственная унификация, именно после нее запрещали язык и меняли региональные границы.
«Гильотина – не только о людях, но и о народах Европы. Именно поэтому то, что происходит сегодня – прекрасно, потому что смерть нации и языка – такая же потеря для человечества, как гибель человека. Европа будущего будет континентом равноправных народов, а не государств-конкурентов», – резюмировал публицист.