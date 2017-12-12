В МИД Польши прокомментировали слова своего дипломата об Украине

Польское внешнеполитическое ведомство никак не намерено реагировать на заявление, озвученное руководителем политического кабинета министра Яном Парисом, согласно которому для официальной Варшавы дальнейшее существование независимого украинского государства обязательно для существования свободной Польши. Как передает replyua.net, такую информацию сообщили журналисты RMF24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Заявления вырвали из контекста», - сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, отметив, что слова Париса не имеют отношения к сегодняшней ситуации. При этом чиновники ведомства сообщили, что имелась в виду доктрина Гедройца, который утверждал, что для безопасности Польши важно, чтобы за ее восточной границей были независимые государства. Также в МИД Польши добавили, что Варшава не меняла отношения относительно Украины и польско-украинских отношений является несменной и однозначной.
Как известно, Ян Парис заявил, что Украине нужна Польша, а вот Польша без Украины без проблем справиться. «Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», - заявил он.