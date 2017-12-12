Из-за взрыва на крупнейшем хабе в Австрии без газа остались несколько стран

В расположенном в австрийском городе Баумгартене хабе произошел взрыв, жертвой которого стал один человек, еще почти два десятка пострадали, передает replyua.net со ссылкой на «РИ Новости». Отмечается, что авария произошла сегодня утром, 12 декабря, из-за чего топливо прекратили поставлять в Венгрию, Словению и Италию. Согласно сведениям оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria, в результате происшествия погиб один и пострадали восемнадцать человек.
Правоохранители пытаются установить причину аварии, в настоящее время уже проводится расследование. Полицейские считают, что взрыв могла вызвать техническая неисправность. «Взрыв произошел в 8:45 утра по местному времени, после чего непосредственно на станции начался пожар. Спасатели держат ситуацию под полным контролем», - сказал агентству Agence France-Presse пресс-секретарь местной полиции Эдмунд Трагшиц.
По информации местных средств массовой информации, на место происшествия прибыли десять пожарных бригад и четыре кареты скорой помощи. Для мониторинга ситуации было принято решение о задействовании вертолета.