Могерини прокомментировала заявление Трампа о переносе столицы Израиля

Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, заявила о том, что для Евросоюза приоритетом остается мир между Палестиной и Израилем, поэтому европейские государства не будут переносить свои посольства в Иерусалим, как это сделают США.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт Европейской службы внешних дел, такое заявление прозвучало от Могерини во время пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля. «Я знаю, что премьер-министр Нетаньяху несколько раз упоминал, что ожидает, что другие последуют решению президента Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Он может оставить свои ожидания для других, потому что со стороны государств – членов Европейского союза такого шага не будет», - заявила глава европейской дипломатии.
По ее словам, во время переговоров с израильским премьером она, а также главы МИД 28 государств Евросоюза заявили, что мир между Палестиной и Израилем остается приоритетом для стран ЕС, и они не станут переносить посольства, чтобы этот мир не разрушить. Напомним, что несколько дней назад президент США заявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.