Мэй: «Великобритания готова выплатить за Брекзит не более 45 миллиардов евро»

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, заявила о том, что страна готова выплатить компенсацию за Брекзит в размере 35-39 миллиардов фунтов стерлингов (40-45 миллиардов евро), сообщает replyua.net со ссылкой на Sky News.
«Как я уже отмечала, мы определили объем выплат и методику расчета, что уже было сделано. Согласно расчетам, сумма составит 35-39 миллиардов фунтов стерлингов», - подчеркнула Мэй. Нужно отметить, что споры о размере компенсации ведутся довольно долго между сторонами. Ранее Мишель Барнье, координатор Евросоюза на переговорах о Брекзите, заявил о том, что окончательная сумма еще не утверждена, и никакого соглашения по этому вопросу достичь пока не удается.
«Какими бы ни были заявления или слухи, появившиеся в прессе, мы продолжаем работать по теме финансовых обязательств», - заявил координатор. Нужно отметить, что некоторые эксперты уверены, что Лондон выплатит около 55 миллиардов евро.