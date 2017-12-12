В Германии дали частичное разрешение на строительство «Северного потока-2»

Руководство горного управления немецкого города Штральзунд приняло решение о разрешении начала строительства газового провода «Северный поток – 2», передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. В том числе, имеется в виду право на строительство части континентального шельфа Германии. По информации Министерства энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания, разрешение датировано 2 ноября текущего года.
Одновременно с этим, один из представителей компании Nord Stream 2, осуществляющей реализацию газопровода «Северный поток-2», заявили, что это первый шаг на пути к получению общего разрешения Германии.
Вместе с тем, журналисты издания подчеркнули, что компания Nord Stream 2, у которой «Газпром» является единственным акционером, намерена приступить к строительству газопровода в обход Украины уже в следующем году и завершить его до конца 2019 года. Общая длина трубопровода, пропускная способность которого составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, составит 1220 километров. Газотранспортная система даст возможность соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.