Могерини прокомментировала вывод российских войск из Сирии

Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, прокомментировала решение Владимира Путина вывести российские войска из Сирии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Немецкую волну», Могерини считает, что война в Сирии не закончилась и нет ни одной предпосылки для того, чтобы согласиться с заявлениями российской стороны о том, что военный конфликт подходит к концу, и в самые короткие сроки ситуация нормализуется.
«Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений», - подчеркнула глава европейской дипломатии. Единственным путем для достижения мира в Сирии ЕС видит переговоры в Женеве, которые проходят под патронажем ООН, добавила Могерини. Она уверена, что только ООН может гарантировать надежные рамки для политического решения сирийского вопроса.
Напомним, что накануне, 11 декабря, Владимир Путин находился на сирийской авиабазе Хмеймим, где заявил о том, что военная операция в Сирии завершена, и российские военные возвращаются на родину. Операция ВКС в Сирии была начата еще осенью 2015 года и продолжалась более двух лет, причем президент РФ неоднократно говорил о том, что выводит войска.