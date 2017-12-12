валюта
СпецтемаБлогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Могерини прокомментировала вывод российских войск из Сирии

Могерини прокомментировала вывод российских войск из Сирии
Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, прокомментировала решение Владимира Путина вывести российские войска из Сирии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Немецкую волну», Могерини считает, что война в Сирии не закончилась и нет ни одной предпосылки для того, чтобы согласиться с заявлениями российской стороны о том, что военный конфликт подходит к концу, и в самые короткие сроки ситуация нормализуется.

«Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений», - подчеркнула глава европейской дипломатии. Единственным путем для достижения мира в Сирии ЕС видит переговоры в Женеве, которые проходят под патронажем ООН, добавила Могерини. Она уверена, что только ООН может гарантировать надежные рамки для политического решения сирийского вопроса.

Напомним, что накануне, 11 декабря, Владимир Путин находился на сирийской авиабазе Хмеймим, где заявил о том, что военная операция в Сирии завершена, и российские военные возвращаются на родину. Операция ВКС в Сирии была начата еще осенью 2015 года и продолжалась более двух лет, причем президент РФ неоднократно говорил о том, что выводит войска.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Омелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
11 дек 2017
17047

Омелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что движение поездов Российской Федерации существенно снизит вероятность возникновения террористических актов в нашей стране, о чем пишет

11 дек 2017
11310

«Дна нет»: Соцсети разгневал циничный поступок сторонников Саакашвили

Сегодня, 11 декабря, группа сторонников задержанного главы партии «Рух правих сил» Михаила Саакашвили, придя к зданию столичного Печерского районного суда для поддержки политика, принесли с собой

11 дек 2017
8029

Журналист: теперь понятно на какой «средний класс» опирается Саакашвили и его сторонники

После недавних акций в магазине «Рошен» становится понятно, что имели ввиду сторонники Саакашвили, когда среднем классе, который их поддерживает в стране. «Средним классом» они называли владельцев

Последние новости

С 1 января «Укрпочта» введет новые тарифы на посылки

В Крыму с 1 января вырастут тарифы на коммунальные услуги для наслеения

Журналист: «Единственный реальный вариант для РФ – это зимбабвийский сценарий»

В Германии дали частичное разрешение на строительство «Северного потока-2»

Кавказцы поставили на место юмористов Comedy Club

Уфологи предупредили о нашествии пришельцев до конца 2017 года

Расследование дела Саакашвили: ГПУ сообщила об еще одном подозреваемом

Экономист: «Главный риск 2018 года – обвал курса биткоина»

Проведение военной операции: Эксперт предрек Украине решение конфликта на Донбассе

Луценко о деле Саакашвили: Мы подадим апелляцию и пригласим экспертов ФБР или Скотланд-Ярда

Каспаров: «Украинский сценарий развернулся не по плану Путина»

Ким Ахеджаков: теперь остается только надеяться на разум депутатов и вето президента

Могерини прокомментировала вывод российских войск из Сирии

ЧП в Кропивницком: убийца избил и сжег девушку

Каспаров пояснил, в чем суть основной неудачи Путина в Украине

Политолог: «Если вы видите Вакарчука президентом, вы должны учесть некоторые обстоятельства»

Богдан Карпенко: Порошенко больше не диктатор

Журналист: «Результат новых разработок в КНДР будет зловещим и леденящим кровь»

США не намерены выводить свои войска из Сирии

За год овощи в Украине подорожали почти на четверть

 Новости за день