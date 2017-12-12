Катастрофа под Смоленском: в Польше выступили с громким заявлением

Члены комиссии по расследованию Смоленской катастрофы в Польше обнаружили факты, доказывающие факты двух взрывов на борту президентского самолета ТУ-154М, который потерпел крушение 10 апреля 2010 года недалеко от российского Смоленска. Как передает replyua.net, с таким заявлением в прямом эфире «Польского радио» выступил глава министерства обороны Антони Мацеревич. «У нас есть экспертиза, которая сохранилась в материалах комиссии, возглавляемой Миллером. И мы можем предоставить подтверждения, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Их удалось точно о писать: их диаметр и место возникновения», – заявил он.
При этом Мацеревич добавил, что комиссия Ежи Миллера, проводившая расследование катастрофы под Смоленском при предыдущем правительстве, предоставляла неправдивую информацию экспертиз. Министр считает, что таким образом министры пытались всячески помешать распространению версии о взрыве.
Отметим, ранее Мацеревич заявил, что в записи одного из регистраторов правительственного самолета идентифицирован момент взрыва и комиссия занялась его анализом. Однако в подкомиссии по расследованию катастрофы не подтвердили слова Мацеревича.