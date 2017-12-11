Евросоюз отказался признать Иерусалим столицей Израиля

Федерика Могерини, являющаяся Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам, в свою очередь, заявила, что ЕС в отношении этого вопроса будет придерживаться «международного консенсуса». В частности, отвечая на обращение Биньямина Нетаньяху, она сказала: «Со стороны стран-членов Европейского Союза такой шаг не будет выполнен».
Напомним, ранее уже сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп, 6 декабря 2017 года официально признал столицей Израиля город Иерусалим. А вот международное сообщество, из-за отсутствия компромисса в этом вопросе между Израилем и Палестиной, отказывается в целом признать город израильской столицей.