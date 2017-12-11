Авиакатастрофа под Смоленском: Мацаревич рассказал о двух взрывах на борту самолета Качинского

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Глава оборонительного ведомства Польши Антони Мацаревич озвучил информацию, что по результатам работы назначенной им комиссии по расследованию Смоленской катастрофы были найдены доказательства двух взрывов на борту президентского авиалайнера ТУ-154М, который терпел крушение под Смоленском, 10 апреля 2010 года, о чем пишет replyua.net со ссылкой на Польское Радио.В частности, Антони Мацаревич отметил, что комиссия Ежи Миллера, которая вела расследование катастрофы под Смоленском при предыдущем правительстве, сфальсифицировала данные полученных экспертиз. По словам министра обороны Польши, таким образом, они хотели скрыть факты взрыва: «У нас есть результаты экспертизы, они сохранились в материалах комиссии Миллера. Мы можем предоставить подтверждения тому, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они описаны очень точно, вплоть до диаметра и места возникновения».Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском на территории России погибли 96 человек, которые находились на борту самолета правительства Польши, в том числе и тогдашний президент РП Лех Качинский.