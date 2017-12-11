Совет ЕС одобрили создание аналога НАТО

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Сегодня стало известно, что Советом Европейского Союза было одобрено создание новой программы в оборонительной сфере PESCO, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение официального сайта ведомства.В сообщении, в частности, отмечается, что свое согласие на вступление в новую организацию дали власти Чехии, Бельгии, Болгарии, Австрии, Швеции, Словакии, Испании, Словении, Румынии, Нидерландов, Польши, Португалии, Латвии, Люксембурга, Литвы, Кипра, Ирландии, Эстонии, Италии, Финляндии, Греции, Германии, Франции, а также Хорватии и Венгрии. Также в документе указываются цели и совместные обязательства этих стран, среди которых, в частности, и регулярное увеличение оборонных бюджетов.В это же время отмечается, что вышеперечисленные участники PESCO приняли заявление, приветствуя политическое соглашение о реализации семнадцати проектов сотрудничества. Также стоит отметить, что участие стран-членов Европейского Союза в программе PESCO является добровольным. В Евросоюзе заявляют, что такая программа не станет конкурентом Североатлантическому Альянсу, в который входят двадцать две страны ЕС.