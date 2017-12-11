Новый состав правительства Польши: стало известно имя кандидата на должность главы МИД

Государственному секретарю канцелярии польского президента Кшиштофу Щерському предложили должность главы внешнеполитического ведомства Польши вместо Витольда Ващиковского. Как передает replyua.net, соответствующая информация со ссылкой на неназванные источники была представлена РАР. Отмечается, что сегодня утром запланировано проведение переговоров на эту тему, а во второй половине дня президент Польши Анджей Дуда должен назначить новое польское правительство.
«Источники РАР в канцелярии президента проинформировали, что госсекретарь президента получил предложение стать министром иностранных дел в правительстве Моравецкого. Переговоры, скорее всего, продолжатся в понедельник», – подчеркивает агентство. В связи с этим в президентской канцелярии были проведены переговоры между Дудой, Моравецкий и Щерським.
Ранее стало известно об отставке Беаты Шидло с должности премьер-министра Польши. В этой стране премьер-министра страны назначает президент. Шидло возглавила польское правительство в конце 2015 года, когда партия «Право и справедливость» выиграла выборы.