В Германии предупредили об угрозе террористов из России: Они закаленные боями

Сотрудники немецкого Федерального ведомства по защите конституции (BfV) сообщили о том, что в стране растет угроза террористических актов со стороны исламистов, в частности, выходцев из Северного Кавказа, у которых есть опыт боевых действий в Ираке и Сирии. Как передает replyua.net с ссылкой на Deutsche Welle, такая информация была представлена председателем контрразведывательной службы ФРГ Гансом-Георгом Маасеном. «Их закалили бои, у них очень высокий потенциал опасности», - сказал Маасен. В соответствии с информацией спецслужбы, количество исламистов из Чечни, Дагестана и Ингушетии в Германии составляет примерно пять сотен.
Маасен рассказал об их склонности к «насилию, боевым искусствам и оружию». В большей степени они сосредоточены в восточногерманских землях Бранденбург и Берлин, отдельные ячейки есть и на западе ФРГ — в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также Гамбурге и Бремене.
Среди факторов, оказывающих влияние на усиление исламистских сетей, отметил Маасен, является салафизм — радикально консервативное течение мусульманства. В декабре 2017 года BfV оценило количество его сторонников в рекордные почти 11 000 — на тысячу больше в сравнении с данными минувшего года.