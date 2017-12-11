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Дипломат: «Начало черным спискам положил Киев, а не Варшава»

Дипломат: «Начало черным спискам положил Киев, а не Варшава»
Ян Пекло, посол Польши в Украине, заявил о том, что первые черные списке появились в Украине, а не в Польше, а случаи запрета въезда в страны выгодны тем, кто хочет испортить отношения Киева и Варшавы.

Как передает replyua.net, об этом дипломат рассказал в интервью «Деловой столице». «Что касается персон нон-грата, то начало этой истории положила украинская сторона. Год назад мэра польского города Перемышль Роберта Хому не пустили в Украину. Потом такая же история приключилась с польским профессором из Люблина. Потом последовала ответная реакция с польской стороны, и в Польшу не пустили Святослава Шеремета», - заявил Пекло. По его словам, нужно налаживать прямую систему коммуникаций, чтобы велись обсуждения по каждому гражданину – может он находиться в стране или нет.

Пекло подчеркнул, что случаи с Шереметом или же мэром Перемышля, выгодны «маргинальным элементам, которые пытаются испортить отношения между двумя государствами». Напомним, что ранее появилась информация о создании черного списка в Польше, куда будут внесены фамилии тех, кому запретят въезд в страну.
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