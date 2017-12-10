Решение Венецианской комиссии: Венгрия в очередной раз бросила камень в Украину

В своем решении по поводу содержания нового украинского закона «Об образовании» Венецианская комиссия встала на сторону Венгрии, а украинские власти все якобы интерпретировали в свою пользу. Как передает replyua.net, соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Тамаш Менцер. Он отметил, что реакция Европейского союза и Венецианской комиссии «спровоцировали растущее давление» на Украину.
«После заявления, озвученного высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и предварительного доклада Венецианской комиссии, удалось окончательно доказать, что речь идет не только о венгерской проблеме, а европейской», - сказал Менцер. Он также добавил, что Венецианская комиссия «подтвердила, что критика относительно официального Киева имеет свои основания, а также то, что Украина идет против своей Конституции и международных обязательств».
Кроме того, на сайте правительства Венгрии подчеркивается, что Украина якобы интерпретировала предварительный отчет Венецианской комиссии на свой лад. Публикация полного отчета по этому поводу запланирована на завтра, 11 декабря.