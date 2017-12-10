Земан обвинил Евросоюз в поддержке терроризма и в трусости

Милош Земан, президент Чехии, сделал заявление о том, что Европейский Союз показал свою трусость в том, что касается поддержки Израиля, сообщает replyua.net со ссылкой на Чешские новости.
«Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я», - подчеркнул Земан. По его словам, он полностью поддерживает решение Дональда Трампа, американского главы, о переносе посольства США в Иерусалим. Президент Чехии отметил, что именно в этом городе должно находиться американское посольство. Нужно отметить, что скандальное решение Трампа о переносе столицы Израиля в Иерусалим произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Естественно, израильские власти были довольны этим решением, чего не скажешь о Палестине. Лидер Палестины заявил, что решение означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе. После заявления Трампа начались акции протеста, однако, несмотря на это, американское посольство все-таки будет перенесено в Иерусалим из Тель-Авива.