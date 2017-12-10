Победитель Евровидения Собрал перенес операцию по пересадке сердца

Сальвадору Собралу, победителю конкурса Евровидение-2017, врачи сделали операцию по пересадке сердца. Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, медики рассказали, что операция прошла успешно, но Собралу потребуется очень длительный процесс реабилитации.
«Будем надеяться, что он восстановится и будет жить нормальной жизнью», - подчеркнул Мигель Абекасис, который оперировал 27-летнего певца на протяжении четырех часов. Собрал в последний раз выступал на сцене в сентябре этого года, после чего три месяца провел в больнице в ожидании трансплантации. Доктор отметил, что пока рано делать предположения о том, когда 27-летнего певца выпишут из клиники, и добавил, что в ближайшее время необходимо соблюдать все меры предосторожности. Абекасис считает, что полное восстановление артиста займет несколько месяцев.
Врач уверен, что Сальвадор сможет вернуться к полноценной жизни и заниматься творчеством. Напомним, что выступление португальского артиста на Евровидении не оставило никого равнодушным. Собрал пропускал репетиции по состоянию здоровья, однако выступил в финале конкурса и одержал победу.