Туск жестко осадил польские власти за нападки на Украину

О безопасности Польши не может быть и речи, если власти этой страны конфликтуют с Украиной. Как передает replyua.net со ссылкой на Dziennik, такое заявление озвучил глава Европейского Совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. «Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной», - сказал он. Кроме того, политик считает, что Варшаве не нужно быть «самопровозглашенным лидером Междуморья», а настало время вновь стать «опекуном» и государством, «поддерживающем стремление стран так называемой новой Европы». Председатель Европейского совета подчеркнул, что «европейская» Польша невозможна, если в ней не будет места независимым судам, полностью свободным средствам массовой информации, уважения к закону и либеральной демократии.
Дональд Туск является лидером и одним из основателей польской политической силы «Гражданская платформа». К тому же, его называют одним из основных оппозиционеров к польскому правительству, которое возглавляет партия «Право и справедливость».
Как известно, новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже отличился негативным высказыванием в адрес Украины.