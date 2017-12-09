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СпецтемаЭксперт: сценарий Путина провалился в 2016 с Тимошенко, провалился он и в 2017 с Саакашвили

Туск жестко осадил польские власти за нападки на Украину

Туск жестко осадил польские власти за нападки на Украину
О безопасности Польши не может быть и речи, если власти этой страны конфликтуют с Украиной. Как передает replyua.net со ссылкой на Dziennik, такое заявление озвучил глава Европейского Совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. «Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной», - сказал он. Кроме того, политик считает, что Варшаве не нужно быть «самопровозглашенным лидером Междуморья», а настало время вновь стать «опекуном» и государством, «поддерживающем стремление стран так называемой новой Европы». Председатель Европейского совета подчеркнул, что «европейская» Польша невозможна, если в ней не будет места независимым судам, полностью свободным средствам массовой информации, уважения к закону и либеральной демократии.

Дональд Туск является лидером и одним из основателей польской политической силы «Гражданская платформа». К тому же, его называют одним из основных оппозиционеров к польскому правительству, которое возглавляет партия «Право и справедливость».

Как известно, новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже отличился негативным высказыванием в адрес Украины.
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