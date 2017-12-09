«Прохладная война»: Великобритания выступила с громким заявлением о войне с РФ

В настоящее время Российская Федерация м Великобритания оказались в состоянии «прохладной войны». Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам Daily Mail озвучил глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон. «Россияне ведут войну против Британии сразу на нескольких уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, однако в ней Россия с невероятной активностью старается причинить вред британским интересам», - сказал министр.
Он также добавил, что «приемы, при помощи которых ведется война, постоянно меняются». Министр обороны Великобритании утверждает, что Кремль и далее будет использовать «любые средства для подрыва британских и западных интересов».
Ранее на страницах издания The Times приводилась цитата руководителя Секретной разведывательной службы Великобритании (mi6) Алекса Юнгера, согласно которой спустя четверть века так называемого «самоуспокоения» Россия в очередной раз стала главной угрозой международной безопасности. Также Юнгер назвал Кремль «олицетворением» современных угроз, с которыми столкнулся официальный Лондон и его союзники.