Новый глава польского правительства уже отличился наглым выпадом в адрес Украины

Вступивший вчера в должность премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий в прямом эфире телестанции Trwam заявил, что на Волыни имел место «геноцид» и подчеркнул, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде, передает replyua.net со ссылкой на «Польское радио». При этом Моравецкий очень недоброжелательно высказался о беженцах из Украины. Политик считает, что официальная Варшава, «принимая украинских беженцев, способствует разгрузке напряжения на восточном фланге Евросоюза, но Европейская комиссия этого упорно не хочет на это обращать внимания, в связи с чем мы намерены обращать нашим партнерам на это внимание», - сказал он.
Польский премьер добавил, что его страна не допустит шантаж и угрозы со стороны Евросоюза относительно возможного прекращения действия структурных фондов за то, что Польша отказывается от приема беженцев.
«Польша - это очень гордый, важный, великий народ. И проводимая нами политика 500+ и другие продемографычные меры поможет ему стать еще большим. И мы не позволим такого рода шантаж. Мы даже мысли такой не допустим», - заявил Моравецкий.