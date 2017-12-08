Сийярто прореагировал на принятое Венецианской комиссией решение

Глав внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти должны имплементировать все замечания к языковой статье закона «Об образовании», которые озвучила Венецианская комиссия, передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода».
По словам венгерского министра, нельзя отбирать у национальных меньшинств те права, которые у них уже есть, поскольку речь идет о принципиальном и фундаментальном вопросе, предусмотренном конвенциями ООН и Совета Европы, а также заключительным заявлением саммита «Восточного партнерства».
«Более того, мы можем быть удовлетворенным чем угодно, что касается закона об образовании, однако при условии, что этим будут довольны также и представители венгерского меньшинства. В разговоре с премьер-министром Гройсманом я сказал, что если Киев делает определенные фундаментальные изменения в законе, которые могут иметь влияние на меньшинства, то вы предварительно должны провести все необходимы серьезные консультации, чего сделано не было. Наконец, Украина должна целиком реализовать все замечания и мнения Венецианской комиссии, что, насколько мне стало понятно, Украина намерена сделать», – сказал Сийярто по завершении встречи с представителями Украины на заседании Совета ассоциации в Брюсселе.