В «Росатоме» назвали причину выброса рутения-106 в атмосферу

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Межведомственная комиссия, которая была специально создана государственным концерном «Росатом», по результатам проверки озвучила мнение, что источник изотопа рутений-106, зафиксированный в атмосфере в сентябре и октябре месяцах, мог якобы находиться на борту искусственного спутника, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».Так, специалисты «Росатома», рабочая группа ФМБА РФ и эксперты ИБРАЭ РАН в период с 29 ноября по 1 декабря 2017 года дополнительно осуществили проверку радиационной обстановки на ФГУП «ПО Маяк», что в Челябинской области. Они утверждают, что измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106. Таким образом, в работе системы радиационного мониторинга «Маяк» никаких нарушений комиссия не обнаружила.Специалисты сообщили что, по их мнению, выброс обнаруженного в атмосферу рутения-106 никак не может быть связан с деятельностью АЭС, ведь на атомной электростанции в результате деления урана рутений-106, как продукт деления, присутствует исключительно в смеси с другими изотопами. Эксперты подчеркнули: «Источником радиации могло быть, в частности, сгорание в атмосфере искусственного спутника или же его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью».