Мовний скандал: в Будапешті озвучили нові жорсткі умови Україні

Офіційний Будапешт озвучив відразу дві умови, які необхідні для того, щоб вирішити проблему з Україною, пов'язану з прийняттям депутатами Верховної Ради нового закону, який, як вважає угорська влада, призведе до обмеження етнічних угорців, які проживають на Закарпатті. Як передає replyua.net з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Угорщини, умови були озвучені главою цього відомства Петером Сійярто в ході засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Вимоги Сійярто озвучив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Перш за все, в Будапешті хочуть, щоб не було відібране жодного права угорської меншини. Друга умова полягає в тому, що закарпатські угорці повинні підтвердити згоду на зміни в законі. Петер Сійярто підкреслив, що якщо ці дві умови будуть виконані, то уряд Угорщини не стане перешкоджати Україні в ЄС. «До тих пір, поки обидві умови не будуть виконані, на жаль, ми не можемо говорити про вирішення проблеми», - сказав глава МЗС Угорщини.
Як відомо, глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що провів щодо даного питання з Сійярто «приємну розмову».