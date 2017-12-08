Блогер: после этих новостей с Польши и Венгрии реваншистам отобьют желание получать подачки с Москвы

Вчера польская оппозиция обвинила действующее польское правительство Шидло, в которое входит и наш заклятый друг глава польского МИД Ващиковский, в полном разрушении политики с Украиной, потому что именно правительство Польши спровоцировало спор на теме истории. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера и журналиста Дмитрия Вовнянко.
Также правительство Польши обвинили в ссору с Францией, именно из-за этого были сорваны поставки французских вертолетов. Досталось польским чиновникам и за конфликт с Германией, вспомнили репарации за Вторую Мировую войну. Польская оппозиция откровенно обвинила польское правительство в подыгрывании Москве. А сегодня Еврокомиссия, которая отнеслась лояльно к нашему закону Об образовании, подала в суд на Венгрию через ее закон Об образовании, конкретно – из-за ограничений в правах университетов с ЕС.
«Очевидно. Реваншисты своими безумными действиями достали уже даже Брюссель. Реваншистам больно дадут по одному месту и поставят перед выборами, или – европейские ценности, или – подачки из Москвы, потому что, если не выберут они – выберут их избиратели», – резюмировал блогер.