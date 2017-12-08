По принципу бумеранга: Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона об образовании

В Еврокомиссии решили подать в суд Европейского союза с Венгрией из-за того, что руководство этой страны изменило закон об образовании, который, как утверждают еврочиновники, приведет к ограничению в правах высшие учебные заведения из Евросоюза из-за его пределов. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», об этом идет речь в решении Еврокомиссии. В тексте иска Еврокомиссии от Будапешта потребовали привести этот закон в соответствии с законодательством ЕС.
Венецианская комиссия уже представила свои выводы о законе о высшем образовании в Венгрии, который в принципе отвечает нормам Евросоюза, но в его измененном варианте, ужесточающем правила в отношении иностранных вузов, есть ряд некоторых «очень проблематичных» положений.
Стоит отметить, что в июле Венгрия получила от Еврокомиссии предостережение в рамках юридической процедуры против Венгрии из-за того, что закон о высшем образовании не соответствует принципам высших учебных заведений предоставлять услуги и открываться в любой точке Европейского союза. Не так давно Венгрия заявила, что намерена блокировать евроинтеграционные стремления Украины из-за принятого закона об образовании.