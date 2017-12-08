Глава правительства Польши ушла в отставку

Руководитель польского правительства Беата Шидло сложила свои полномочия. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью средствам массовой информации озвучила Беата Мазурек, являющаяся пресс-секретарем правящей партии «Право и справедливость» (PiS). «Беата Шидло подала в отставку, и политический комитет PiS ее принял», — сказала Мазурек. Кроме того, она добавила, что претендентом на должность премьера политический комитет выбрал вице-премьера, главу министерства финансов и развития Матеуша Моравецкого.
Шидло возглавила правительство Польши в 2015 году. После того, как партия «Право и справедливость» заручилась поддержкой большинства избирателей на парламентских выборах, Шидло выдвинули на этот пост, после чего она сформировала правительство.
Как известно, в настоящее время польско-украинские отношения переживают далеко не лучшие времена. В частности, глава Министерства иностранных дел Витольд Ващиковский, комментируя ухудшение диалога между Варшавой и Киевом, заявил, что Польша на протяжение нескольких лет проявляла «ангельское терпение», но сейчас ей приходится действовать.