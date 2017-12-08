У Меркель повергли резкой критике Трампа из-за Иерусалима

Глава немецкого правительства Ангела Меркель выступила с резкой критикой решения главы Белого дома Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Как передает replyua.net со ссылкой на немецкое издание Suddeutsche Zeitung, заявление соответствующего содержания канцлер Германии озвучила по завершении встречи с главой ливийского правительства Фаджисом аль-Сарраджем в Берлине.
«Федеральное правительство не намерено соглашаться с односторонним решением президента США», - сказала Меркель. Вместе с тем, она призвала к возобновлению переговоров Израиля и Палестины, в процессе которых должно состояться согласование статуса Иерусалима.
Федеральный канцлер Германии также предположила, что ее страна как член Европейского союза намерена приобщиться к ближневосточному мирному процессу. «Европейский союз может присоединиться, но одной только Европе не удастся найти соответствующее решение для региона. Для этого нужно содействие Соединенных Штатов. Действия Германии совпадают с нормами соответствующих резолюций ООН», - заявила Ангела Меркель.