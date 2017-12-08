Для противостояния правым: в Германии предложили создать Соединенные Штаты Европы

Выступая в рамках съезда Социально-демократической партии Германии лидер ее лидер Мартин Шульц заявил, что на сегодняшний день возникла необходимость в углублении европейской интеграции и созданию до 2025 года «Соединенных Штатов Европы», передает replyua.net со ссылкой на EU Observer. «Мое предложение заключается в том, чтобы создать европейский конституционный договор, который создаст федеральную Европу», - подчеркнул Шульц и добавил, что передадут государствам-членам ЕС для ратификации, а те, кто захочет его отвергнуть, автоматически покинут блок.
Немецкий политик высказал мнение, что только после того, как провести усиление Евросоюза, он сможет выступать в качестве противодействия правым националистам, которые недавно добились успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.
Отметим, что в конце ноября текущего года министры 23 стран-членов Европейского союза подписали декларацию о намерении присоединиться к программе «Постоянное структурное сотрудничество» (PESCO). Документ направили в адрес Совета ЕС и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.