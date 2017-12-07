Єврокомісія подала до суду на Угорщину, Польщу і Чехію

У суді Європейської комісії розглядатимуть скаргу на Чехію, Угорщину і Польщу, так як ці країни не виконують зобов'язань по переміщенню мігрантів. Як передає replyua.net, відповідна інформація опублікована на сайті Єврокомісії. Варто зазначити, що Єврокомісія розпочала проведення процедури проти трьох зазначених вище країн-членів Євросоюзу. Отримані відповіді з Праги, Будапешта і Варшави не змогли задовольнити ЄК, і вона вирішила перейти до наступного етапу провадження.
«Не дивлячись на те, що суд Євросоюзу підтвердив дійсність схеми переселення, в Чехії, Угорщині і Польщі донині відмовляються від виконання своїх юридичних зобов'язань. Відповіді, які ми отримали, виявилися незадовільними, і в них не було сказано про те, що країни будуть сприяти виконанню рішення про переселення», - йдеться в заяві.
Більш того, в Європейській комісії додали, що в той час як протягом останніх декількох місяців всі країни долучилися до програми переселення, Угорщина з самого початку в ній не бере участі, в Польщі не переселили жодного мігранта з грудня 2015 року, Чехія припинила участь в схемі з серпня 2016 року і вже понад рік не бере на себе нові зобов'язання.