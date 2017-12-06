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Лондон поддержал НАБУ в конфликте с ГПУ

Лондон поддержал НАБУ в конфликте с ГПУ
Британские власти выразили обеспокоенность в связи с вмешательством Генеральной прокуратуры Украины в работу Национального антикоррупционного бюро, передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ». В министерстве иностранных дел Великобритании считают, что подвергает риску будущее независимых антикоррупционных расследований.

«В Британии все больше беспокоятся относительно подрыва борьбы против коррупции в Украине. Коррупция - это основная угроза для стабильности и национальной безопасности Украины, а украинцы определяют ее в качестве главной проблемы в стране. Преодоление коррупции является определяющей для европейского выбора Украины и ее стремлений стать современным, экономически успешным и демократическим государством», — отмечается в заявлении.

В сообщении ведомства отмечается, что со стороны Великобритании были вложены значительные ресурсы в создание НАБУ, которое «является чрезвычайно важным звеном антикоррупционного механизма в Украине». Вместе с тем, в британском ведомстве добавили, что Бюро удалось добиться значительного прогресса в своей работе.
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