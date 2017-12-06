Россия на грани нового удара: в ЕС сообщили о грядущих санкциях

Согласно информации, размещенной на Twitter – странице брюссельского корреспондента Рикарда Йозвяка, на 18 декабря в Европейском Союзе запланировано обсуждение продления действия режима антироссийских экономических санкций, передает replyua.net. Помимо этого, 14 числа текущего месяца Европейский Совет проведет небольшую дискуссию по поводу дальнейших ограничений против Российской Федерации.
«Уже в следующий четверг, возможно, пройдет небольшая дискуссия в Европейском Совете… Но по большому счету, скорее всего, обсуждение будет начато 18 декабря и завершится спустя несколько дней», – сообщил Йозвяк.
Стоит отметить, что несколькими днями ранее спецслужбами России была зафиксирована небывалая активность финансовой разведки Соединенных Штатов Америки, в странах Евросоюза и ряде других государств, связанную с подготовкой к введению нового санкционного списка против Москвы. В данном случае объектом интереса в виду первую стали сотрудники государственных компаний, чиновники, их близкие и дальние родственники. Американская сторона интересовалась о том, есть и у них счета, недвижимость и другие активы.