Бывшего главу польской контрразведки задержали за сотрудничество с ФСБ

Представители военной жандармерии Польши задержали бывшего руководителя Службы военной контрразведки Петра Пытеля в деле сотрудничества контрразведки с российской ФСБ. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Twitter сообщил глава польского оборонного ведомства Томаш Семоняк.
По информации журналистов RMF 24, сотрудник окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчинский заявил, что прокуратура представила рекомендации военной жандармерии задержать Пытеля, так как ему должны изменить обвинение в процессе расследования сотрудничества Службы военной контрразведки со спецслужбой другой страны. Предполагается, что сегодня Пытель будет доставлен в прокуратуру. Отмечается, что ровно год назад генералу Петру Пытелю предъявлены обвинения в том, что он превысил полномочия в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России.
Ранее министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что в 2010 году после авиакатастрофы под Смоленском Россия требовала от правительства Туска решить вопрос журналистов, которые сообщили об инциденте.