Власти Финляндии обвинили Россию во вторжении

Самолет Ту-154 нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи города Порвоо. Как передает replyua.net, соответствующую информацию предоставили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Финляндии в микроблоге Twitter. Отмечается, что российского посла вызвали в Министерство иностранных дел и проинформировали о вероятном нарушении воздушного пространства. Ему предложили дать разъяснения», - сказано в сообщении. Тем временем, в финском Министерстве обороны сообщили, что может иметься в виду пассажирский или грузовой борт.
Следует отметить, что провокация состоялась в канун сотой годовщины Дня независимости Финляндии, который отмечается именно сегодня, 6 декабря.
Ранее журналист издания The Wall Street Journal Томас Грув сообщал, что правительство Финляндии начало процесс усовершенствования систему подземных коммуникаций в связи с резко обострившимися отношениями между Российской Федерацией и странами Запада. По мнению Грува, протяженность системы бункеров и туннелей под Хельсинки составляет 200 км, и она призвана остановить российскую агрессию.