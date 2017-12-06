В Великобритании удалось предотвратить покушение на Терезу Мэй

Сотрудники Службы безопасности Великобритании смогли предотвратить покушение на Терезу Мэй, премьер-министра страны. Как передает replyua.net со ссылкой на Independent, об этом рассказал Эндрю Паркер, руководитель службы контрразведки Великобритании.
Издание отмечает, что по подозрению в подготовке покушения на Мэй в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе были задержаны два человека, им предъявлены обвинения по статье о терроризме. Глава контрразведки также подчеркнул, что покушение на Терезу Мэй тщательно планировали и готовили исламисты – они собирались взорвать мощную бомбу возле резиденции британского премьера, после чего устроить атаку с применением холодного оружия. Напомним, что Тереза Мэй находится в должности премьера всего несколько месяцев.
Многие члены британского парламента недовольны ее работой, в частности, они утверждают, что премьер некомпетентна в вопросах выхода Великобритании из Евросоюза. Несколько членов правительства даже пытались инициировать отставку Мэй. За время ее премьерства в Великобритании произошло несколько террористических атак, которые организовали исламисты.