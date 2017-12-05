Результаты опроса: немцы больше опасаются Трампа, чем Россию и КНДР

По мнению большей части жителей Германии, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп является большим вызовом в политическом плане, чем Северная Корея, Российская Федерация или Турция, передает replyua.net со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом Кербера.
На первом месте в списке вызовов для немецкого внешнеполитического курса является кризис беженцев – четверть немцев боятся, что их страна может справиться с притоком искателей убежища. По мнению 19% участников опроса, отношения с Трампом и Соединенными Штатами является основной проблемой. Еще 17% опрошенных немцев считают, что главным вызовом для них являются отношения с Турцией, 10% - угроза со стороны КНДР, 8% - Российская Федерация. Участниками опроса, проведенного в последних числах октября, стали 1005 жителей Германии.
Напомним, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о том, что нужно пересмотреть политику Берлина и Европы в отношении Вашингтона из-за того, что при президентстве Дональда Трампа США «слабо» соответствуют роли глобальной политической силы, которую играли раньше.