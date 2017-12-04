В НАТО отреагировали на возможный референдум в Украине

Украина должна сама определиться со своим дальнейшим курсом, а также с тем, нужно ли ей подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс.
Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Радио Свобода, такое заявление прозвучало от Йенса Столтенберга, генсека НАТО. «Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО. Также ей решать, проводить ли по этому поводу референдум или определяться каким-то другим путем. Это национальное решение», - подчеркнул Столтенберг. По его словам, сейчас самым важным для Украины является реформирование страны, и вне зависимости от вопроса членства в блоке, Киеву нужно понять, что сотрудничество с НАТО также важно, как и реформы обороны.
Как пояснил генсек, вместе с тем, должно ли НАТО продолжать расширяться или принимать в свой состав новых членов, решают не только страны-претенденты на вступление, но и 29 государств-союзников, и добавил, что это решение принимается консенсусом, а факт нынешнего присоединения Черногории свидетельствует о том, что двери организации остаются открытыми.