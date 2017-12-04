«Наше терпение долго было ангельским»: Ващиковский выступил с очередным громким заявлением в адрес Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя нынешние непростые отношения между Киевом и Варшавой, в интервью журналистам местного издания Polska The Times заявил, что в течение нескольких лет польские власти проявляли «ангельское терпение», но теперь «вынуждены действовать, передает replyua.net. В том числе, главный дипломат Польши подчеркнул, что проблемы Варшавы и Киева начались уже в начале текущего года, когда мэру польского Перемышля запретили въезд в Украину и было отозвано решение о разрешении эксгумации поляков. «Спустя некоторое время начали появляться странные рассказы об истории», – сказал министр.
К тому же, Ващиковский акцентировал внимание существовании в Украине проблем с обучением поляков на родном для них языке. Министр заявил, что Варшава намеревалась действовать конструктивно и очень мягко реагировала на действия Украины.
«Мы проявил наше ангельское терпение по отношению к Киеву, мы стремились действовать конструктивно. Но в течение двух лет относительно наших предложений никакого ответа не было, или реакция была отрицательной. В определенный момент нам пришлось реагировать на это. И мы делаем это гораздо мягче, чем другие. Даже венгры», – заявил Ващиковский