Еще не поздно: каждый второй британец хочет провести повторный референдум по Brexit

Журналисты британского таблоида Mail on Sunday опубликовали результаты недавно состоявшегося опроса мнения общества, согласно которому каждый второй гражданин Великобритании поддерживает проведение еще одного референдума относительно выхода Объединенного Королевства из состава Европейского союза, передает replyua.net. В частности, участникам опроса задавали вопросы, хотели бы они проголосовать за то, до какой степени являются приемлемыми условия выхода официального Лондона из ЕС. Противниками такого референдума оказались 34% опрошенных, 16% окончательно не смогли определиться с ответом.
Кроме того, по мнению свыше тысячи участников опроса сообщили, что по результатам Brexit Великобритании придется вынуждена выплатить «слишком много денег». Не так давно на страницах ряда британских изданий сообщалось, что правительство готово заплатить Евросоюзу за выход из него в пределах 50 миллиардов евро.
Вместе с тем, бывший глава британского правительства Тони Блэр накануне высказался за необходимость отмены решения о выходе Великобритании из ЕС. Политик считает, что этот процесс еще можно остановить. «Это можно остановить. Ничего не произошло раньше, чем это произошло», - сказал Блэр.