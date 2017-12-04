Российские СМИ могут признать иноагентами в Латвии

Петиция, призывающая принять закон, согласно которому СМИ России будут признаны иностранными агентами, была зарегистрирована в Латвии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Известия, электронное прошение зарегистрировал член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии Раймонд Лейниекс-Пуке.
Документ размещен на manabalss.lv — официальной платформе общественных инициатив, где граждане могут собирать необходимые 10 тысяч подписей для передачи документа в сейм. Сначала администрация сайта обрабатывает всю информацию, после чего публикует ее. Автор прошения потребовал закрепить за всеми телеканалами РФ, которые вещают в Латвии, статус иностранных агентов. При этом отмечается, что телеканалы будут лишены возможности транслировать в эфире рекламу российских государственных предприятий и политических партий.
Напомним, что ранее российская Госдума уже приняла похожий законопроект. Отныне некоторые иностранные СМИ, работающие на территории России, могут признавать иноагентами. Решение было ответным – ранее Соединенные Штаты принудили канал RT признать себя иностранным агентом в США.