Власти Германии намерены платить беженцам за их возвращение на родину

Немецкое правительство планирует выплачивать дополнительные средства претендентам на получение убежища, которые добровольно вернутся из Германии на родину. Как передает replyua.net, соответствующее заявление сегодня, 3 декабря, распространили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. При этом отмечается, что мигранты, ставшие участниками программы до конца февраля 2018 года, могут рассчитывать на сумму в пределах трех тысяч евро. Между тем, в настоящее время мигрантам, которые решили отказаться от дальнейшего рассмотрения заявки на убежище дела в Германии, выплачивают по 1200 евро на человека старше 12-летнего возраста, и по 600 евро на ребенка.
Глава Министерства внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что, если мигранты до окончания февраля согласятся добровольно вернуться, они смогут получить, кроме стартовой помощи, и материальную выплату, которая позволит проживать в стране происхождения в течение месяца.
В том числе, по его словам, эти средства можно будет потратить на оплату аренды, строительство или ремонт жилья, оборудование для кухни или ванной комнаты. В то же время, сумма выплаты на одно лицо может составить до одной тысячи евро, а на одну семью - до трех тысяч евро.