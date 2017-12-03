В Праге обрушился бетонный мост с людьми

2 декабря, в субботу, в Праге, столице Чехии, произошло обрушение легкого бетонного моста для велосипедистов и пешеходов. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, на момент обрушения на мосту находились люди.
Серьезно пострадали четыре человека, двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. «Центральная часть моста упала в реку, возможно обрушение остальной конструкции моста», - заявил Мартин Кавка, представитель пражской службы пожарной охраны. Отмечается, что в настоящее время на месте обрушения работает вертолет с аппаратурой для тепловой съемки. Ведется исследование дна водоема. Обрушившийся мост соединял правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра Праги.
Специалисты обследовали мост в 2011 году и вынесли тогда вердикт, что он прослужит не более шести лет. Однако с тех пор власти так и не распорядились провести работы по укреплению этого сооружения.